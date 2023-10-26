Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ekim 2023 15:38
İdare mahkemesine dava

Başkasının ihmali yüzünden 1 yıl sınav görevi cezası aldım. Parada pulda değilim. Açacağım davanın bir yıla yakın , belki de bir yıldan fazla, süreceğini biliyorum. Ama keyfi olarak klavuz ve yönetmelikte olmayan bir sorumluluğun üzerime yüklenmesi zoruma gidiyor. Muhakkik keyfi olarak e sınavda görevli herkese aynı cezayı teklif etmiş. Daha önce İdare dava süreçlerinde avukat olmadan ilgilenen arkadaşlarımızdan bu konuda yardım istiyorum.


coshuva
Genel Müdür
26 Ekim 2023 18:15
Boşver hocam. Bu yüzden davayla uğraşmaya değmez. Dava açarsan 6 aya sonuçlanır. İdari davalar 2. Savunmalar yapılmazsa 6 aya biter. Okadar çok sorun varken bu yüzden dava açmaya uğraşmazdım.
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