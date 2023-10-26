Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


26 Ekim 2023 15:44
engelli raporu

Engelli raporumu ÖSYM'ye postayla iletmem yeterli mi?


Burak Eker67
Daire Başkanı
27 Ekim 2023 00:17
Raporu neden gönderiyorsun zaten ekpss ye başvuracaksın başvuru esnasında ais'e sisteme işleyecekler raporu acele etme

hakanefe4288
Aday Memur
27 Ekim 2023 09:37

teşekkür ederim

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ücretsiz ulasim kartlari hakkindaengelli raporu

Sözlük

Peygamberdevesi 2 şu an çalan şarkı 1 ay tutulması 1 kasıl 1 covid 19 1 kavurucu rüzgar 2 kemha 1 zübeyde annenin vasiyeti 1 bütün kuşlar vefasız 1 yazıcı 1

Son Haberler

Nobel ödüllü Sancar: Türkiye'nin 2. Yüzyılı için en çok bilime ihtiyacımız varCumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiDezenformasyon Bülteni yayımladıMilli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa