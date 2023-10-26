Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


26 Ekim 2023 17:41
Kurumlar arası geçiş unvan degisik

Arkadaşlar hem adalet hemde gsb de koruma güvenlik kazandım tercih konusunda ve geçişler konusunda kararsızım sosyal hizmetler mezunuyum sizce nasıl bir yol izlemeyelim


heben
Aday Memur
27 Ekim 2023 06:25

Şehir belli ise önce o, sonra iş yoğunluğu, sonra kuruma özel ilave ücret var mı o


heben
Aday Memur
27 Ekim 2023 06:26

Hem unvan hem kurum ancak kpss puanı ile olur,

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