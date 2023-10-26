Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


26 Ekim 2023 17:42
Kurumlar arası geçiş unvan degisik

Arkadaşlar hem adalet hemde gsb koruma güvenlik kazandim sizce hangisini tercih etmeliyim geçişler hakkında sosyal hizmetler mezunuyum nasıl bir yol tavsiye edersiniz

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