Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ekim 2023 17:43
Ruhsuz ve Coşkusuz bir 100.yıl

Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılı sizce böyle ruhsuz ve sönük bir şekilde mi kutlanmalı ?

Siyasiler sanki onun için uğraşıyor gibi. Ülkemizin kuruluşunun 100.yılı her yerin süslenmesiyle, her yerde marşların, şarkıların söylenmesiyle coşkulu bir şekilde kutlanmalıdır, devletin de ülkenin her yerinde bunu düzenlemesi gerekir.


didaof
Aday Memur
26 Ekim 2023 19:26

Cep delik cepken delik, neyin coşkusu be


bulaşşıkk
Memur
26 Ekim 2023 20:14

Kutlama yapacak hal mi kaldı millette


bilkyaz13
Memur
26 Ekim 2023 20:52

Yahu bu alelade bir gün mü Cumhuriyetin 100.yılı


difficulties
Şube Müdürü
26 Ekim 2023 21:42

Demek ki halk sahiplenmiyor. Üzerinde düşünmek kendinden başkasını yormaz.

Her şey okullara yıkılmış. Boyuna yazı geliyor coşkuyla kutlayın vs diye. Muhalif yerel yönetimlerin düzenlediği konserler dışında bir şey görmedim. O da tek tük. Koskoca yüzüncü yılı 3-A sınıfından Ayşe ile muratın okuduğu şiiri alkışlayarak geçecekler.

Dini bayramlar da böyle işin garibi.

Millî, manevi zirvedeyiz. Yapacak bir şey yok.


Palasay
27 Ekim 2023 10:12

Cumhuriyet bu kıymet bilmez millete verilmiş bir mucizedir. Anlayana tabi..


bilkyaz13
Memur
27 Ekim 2023 17:49

Bu eksileyen güruh neyi eksiliyor onu da anlamadım ki

Palasay, Bugün

Cumhuriyet bu kıymet bilmez millete verilmiş bir mucizedir. Anlayana tabi..


derin sessizlik
Memur
27 Ekim 2023 19:10

Neyin coşkusu olacaktı ki, herkesin kafada bir milyon dert var, belki ilerde ülke huzurlu olur o zaman coşkulu kutlanir

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