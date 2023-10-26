Ruhsuz ve Coşkusuz bir 100.yıl

Demek ki halk sahiplenmiyor. Üzerinde düşünmek kendinden başkasını yormaz.

Her şey okullara yıkılmış. Boyuna yazı geliyor coşkuyla kutlayın vs diye. Muhalif yerel yönetimlerin düzenlediği konserler dışında bir şey görmedim. O da tek tük. Koskoca yüzüncü yılı 3-A sınıfından Ayşe ile muratın okuduğu şiiri alkışlayarak geçecekler.

Dini bayramlar da böyle işin garibi.

Millî, manevi zirvedeyiz. Yapacak bir şey yok.