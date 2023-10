Ruhsuz ve Coşkusuz bir 100.yıl

Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılı sizce böyle ruhsuz ve sönük bir şekilde mi kutlanmalı ?

Siyasiler sanki onun için uğraşıyor gibi. Ülkemizin kuruluşunun 100.yılı her yerin süslenmesiyle, her yerde marşların, şarkıların söylenmesiyle coşkulu bir şekilde kutlanmalıdır, devletin de ülkenin her yerinde bunu düzenlemesi gerekir.