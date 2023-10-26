Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ekim 2023 18:21
Görevlendirme Müdür Yardımcısı

Merhabalar,

Sayın hocalarım, okulumuzun müdür yardımcısı normu 2' dir. Normumuz sene başında 1' di. Bu nedenle 2. müdür yardımcısı olarak bir arkadaşımız 6 ay resmi olarak görevlendirildi. Şimdi ise ilk atama kadrolu müdür yardımcımız geldi. Bu arkadaşımız hemen öğretmenliğe döner mi yoksa 6 ay görev süresinin bitmesini bekleyebilir mi? Eğer bekleyebilirse bununla ilgili bir yazı, yönetmelik maddesi sunabilir misiniz? teşekkür ederim.


Ömer Oktay
Aday Memur
26 Ekim 2023 19:05
görevlendirmesi düşer,öğretmenligine devam eder

ka.kenan1903
Aday Memur
26 Ekim 2023 19:12

kesin değil mi, hocam.

Ömer Oktay, Dün
görevlendirmesi düşer,öğretmenligine devam eder

yaşarimam
Memur
26 Ekim 2023 21:27

Arkadaşın gorevlendirmesi doğal olarak sona erer, öğretmenliğe döner .. ama ilcede başka kurumlarda ihtiyaç varsa ve arkadaş da isterse o kurumlara gorevlendirilebilir.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ev sahibim 2 binden 6 bine çıkarmak istiyor.20 yıl hizmeti olanlar başöğretmen olacakBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Ek Hizmet Puanı DavalarıMeslek öğretmenlerinde koordinatörlük29 Ekim programıZorunlu hizmetten muaf olup z.h ek puanı alamayanlarRuhsuz ve Coşkusuz bir 100.yılMeslek lisesinde matematikçi olmak

Sözlük

tutkal 1 bindiği uçağı düşürmeye çalışan pilot 2 her koyun kendi bacağından asılır 1 mehmetçik gazze'ye gitsin diyenler 7 mustafa kemal atatürk 5 zübeyde annenin vasiyeti 1 kommensalizm 1 yazıcı 1 osmanlı döneminde meyveler 1 Peygamberdevesi 2

Son Haberler

Nobel ödüllü Sancar: Türkiye'nin 2. Yüzyılı için en çok bilime ihtiyacımız varCumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiDezenformasyon Bülteni yayımladıMilli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa