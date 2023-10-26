Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ekim 2023 19:40
Kurumlar arası geçiş yardım

Şimdi bulunduğum kurumdan aile bakanlığına geçmek istiyorum. Dilekçeyi direk bakanlığın personel genel müdürlüğünemi yazacam yoksa geçmek istdeğil il müdürlüğünemi yazacam. Ve diğer bakanlıklarda da işlem nasıl oluyor. İl müdürlüğü nemi yazılır yoksa direk bakanlık personel genel müdürlüğünemi


heben
Aday Memur
27 Ekim 2023 06:00

Bakanlığına diye yaz, oradan ilginize bilginize parafı ile zaten personel daireye gonderilir


heben
Aday Memur
27 Ekim 2023 06:01

Sağlam iş olur


halis4242
Genel Müdür
27 Ekim 2023 21:48

2022 yılında ben de başvurmak istedim fakat bana şöyle söylendi: Hocam son 3 yıla kadar MEB muvafakat veriyordu, artık muvafakat vermiyor, sadece ihtiyaç olduğunda geçici görevlendirme(1 yıllık) yapıyoruz bazen.

Sonuç, ben de geçemedim!??


silivripdr
Daire Başkanı
27 Ekim 2023 21:54

Ben on sene önce başvurdum yapmadılar. Torpilim yoktu. Sağlam torpilin olsa gene yaparlar

halis4242, 2 saat önce

2022 yılında ben de başvurmak istedim fakat bana şöyle söylendi: Hocam son 3 yıla kadar MEB muvafakat veriyordu, artık muvafakat vermiyor, sadece ihtiyaç olduğunda geçici görevlendirme(1 yıllık) yapıyoruz bazen.

Sonuç, ben de geçemedim!??

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