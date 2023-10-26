Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


26 Ekim 2023 20:31
Borsada favori hisseleriniz

Borsada hangi hisselere yatırım yapıyorsunuz, hangileri sizce daha iyi ve güvenilir?


darkkinght
Aday Memur
27 Ekim 2023 09:24

miatk

Toplam 1 mesaj

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