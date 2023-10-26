Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


26 Ekim 2023 20:54
Engelli memur hafta sonu calıştırılabilir mi?

Evet arkadaslar okullarda 29 ekim pazar gunu kutlanacak. YHS engelli personel istediği dışında pazar günü çalıştırılabilir mi?


umutXx
Daire Başkanı
26 Ekim 2023 21:45

hayır.

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