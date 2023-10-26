Bu İzler Polisliğe Engel Olur Mu?

Merhaba, alnımda bir dikiş izi var. Görüştüğüm tanıyan kimse şu ana kadar ben söylemeden fark etmedi. Saçlar kapanıyor, toplu dursa da fark eden yok. Ancak aklıma takıldı engel olur mu?

Ek olarak parmağım da kapıya sıkışmıştı. Onda da bir iz var, bu engel olur mu?

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