Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Ekim 2023 21:10
Bu İzler Polisliğe Engel Olur Mu?

Merhaba, alnımda bir dikiş izi var. Görüştüğüm tanıyan kimse şu ana kadar ben söylemeden fark etmedi. Saçlar kapanıyor, toplu dursa da fark eden yok. Ancak aklıma takıldı engel olur mu?

Ek olarak parmağım da kapıya sıkışmıştı. Onda da bir iz var, bu engel olur mu?

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Aif42
Aday Memur
26 Ekim 2023 21:14
değil

sfm61
Daire Başkanı
26 Ekim 2023 21:33

Sorun olmaz


xLmx
Memur
26 Ekim 2023 21:40
olmaz
Toplam 3 mesaj

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