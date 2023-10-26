Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


26 Ekim 2023 21:28
doktor ogretim uyelerine daimi kadro istiyor

Doktor öğretim üyeleri sözleşmeli ve zor durumda

Doktor öğretim üyeleri̇ sözleşme sorununun çözülmesi̇ ve daimi kadro için herkes elini taşın altına koymalı. Gerekli̇ mercilere durmadan mail atalım. Sosyal medyada paylaşalım. Çünkü bu durum ciddi sorunlara yol açmaya başladı. Çalışma motivasyonumuza zarar vermeye başladı. Cimer'e, Yök'a, Üak'a mail atalım, bu hayati sorunu dile getirelim. Sendikalara yazalım gündeme getirilsin.


Drjacob
Aday Memur
27 Ekim 2023 15:14

seçime yakın olabilir.

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