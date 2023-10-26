KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


26 Ekim 2023 21:28
Erzincan pomem

Arkadaslar merhaba. Ben seneye insallah Erzincan pomem düşünüyorum eğitim süresi ne kadar hadta sonu izinleri varmı nasıl oluyor telefon durumları nasıl oluyor bilgi verebilecek olan varsa cok sevınırım

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