Meslek öğretmenlerinde koordinatörlük

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR ın 6.maddesi c fıkrasına istinaden 24 saate kadar ekders alabilme imkanın olduğunu belirtip, şu kadar daha saat koordinatörlük istiyorum deyip dilekçe yaz, okula ver, mecbur vermek zorunda ( Koordinatörlük ders yükü varsa tabii ki, onun hesaplaması var, yeteri kadar koordinatörlük yoksa, ek ders hakkın olsa da veremez müdür o ayrı konu)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR ın 6.maddesi c fıkrasına istinaden 24 saate kadar ekders alabilme imkanın olduğunu belirtip, şu kadar daha saat koordinatörlük istiyorum deyip dilekçe yaz, okula ver, mecbur vermek zorunda ( Koordinatörlük ders yükü varsa tabii ki, onun hesaplaması var, yeteri kadar koordinatörlük yoksa, ek ders hakkın olsa da veremez müdür o ayrı konu)