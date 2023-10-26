Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ekim 2023 21:44
Meslek öğretmenlerinde koordinatörlük

Merhaba arkadaşlar,

Meslek öğretmeniyim ve alan şefliğim var. Bununla beraber 30 saat(20 saat zorunlu) derse giriyorum 10 saat şefliğim var ve 3 saat nöbet + 10 ' a birden 3 saat toplam 26 saat ek ders alıyorum. Bu sene koordinatörlük basladı ve okul müdürü ek ders alamayacağımı söylüyor koordinatörlükten. Oysa başka okullara sorduğumda en az 4 saat alabaileceğimi söylüyorlar.. bu konuda bilgisi ve yönetmeliği bilenler yardımcı olabilirler mi.? Çok acil cevap bekliyorum.


yorum88
Memur
26 Ekim 2023 22:18

10 saat ek ders 10 saat şeflik 3 DDH 2 SKH 3 NÖBET +4 saat koordinatörlük toplamda nöbet dahil 32 saate alabilirisiniz hocam. Koordinatörlük görevleri sene başında alan şeflerinin bulunduğu toplantıda dağıtılır.


ugurugurugu
Aday Memur
26 Ekim 2023 22:35

Teşekkürler. Bizde sınıf hocalığı yok. Ve bir yönetmelik var mı elinizde çünkü okul müdürü vermiyor.


krmsrt
Memur
26 Ekim 2023 23:08
Hocam meslek öğretmenleri 20 maaş + 24 saat ek ders alabilir. Bu 24 ten hariç 3 saate kadar hazırlık, 2 saat kulüp/ rehberlik ve 3 saat nöbet ek dersi alabilir. Toplamda senin alabileceğin max ek ders 24+3+2+2=32 saattir
ugurugurugu, Dün

Teşekkürler. Bizde sınıf hocalığı yok. Ve bir yönetmelik var mı elinizde çünkü okul müdürü vermiyor.


krmsrt
Memur
26 Ekim 2023 23:14
30 saatin 20 si maaş, 10 saati ek ders. (maaştan kalan 10 saat + 10 saat şeflik+4 saat koordi=24 ü geçemez) +3 hazırlık+3 nöbet= Senin haftada toplamda 30 saat ek dersin olur

ugurugurugu
Aday Memur
26 Ekim 2023 23:16

Teşekkur ederim bende böyle duşünuyorum ancak müdür zorluk çikariyor ve bir yönetmelikle karşilik vermem gerek

krmsrt, Dün
30 saatin 20 si maaş, 10 saati ek ders. (maaştan kalan 10 saat + 10 saat şeflik+4 saat koordi=24 ü geçemez) +3 hazırlık+3 nöbet= Senin haftada toplamda 30 saat ek dersin olur

krmsrt
Memur
26 Ekim 2023 23:21
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR ın 6.maddesi c fıkrasına istinaden 24 saate kadar ekders alabilme imkanın olduğunu belirtip, şu kadar daha saat koordinatörlük istiyorum deyip dilekçe yaz, okula ver, mecbur vermek zorunda ( Koordinatörlük ders yükü varsa tabii ki, onun hesaplaması var, yeteri kadar koordinatörlük yoksa, ek ders hakkın olsa da veremez müdür o ayrı konu)
yorum88, Dün

10 saat ek ders 10 saat şeflik 3 DDH 2 SKH 3 NÖBET +4 saat koordinatörlük toplamda nöbet dahil 32 saate alabilirisiniz hocam. Koordinatörlük görevleri sene başında alan şeflerinin bulunduğu toplantıda dağıtılır.


krmsrt
Memur
26 Ekim 2023 23:24
Alanında ders yükü ile işletmede meslek eğitimi ders yükü nasıl hesaplanır? https://www.memurlar.net/haber/796262/
ugurugurugu, Dün

Teşekkur ederim bende böyle duşünuyorum ancak müdür zorluk çikariyor ve bir yönetmelikle karşilik vermem gerek


krmsrt
Memur
26 Ekim 2023 23:25
https://www.memurpostasi.com/amp/haber/8160011/koordinatorluk-belirlenirken-nerede-hata-yapiliyor

krmsrt
Memur
26 Ekim 2023 23:31
https://www.bilgisayarbilisim.net/konular/koordinatörlük-hesabı.161793/

yorum88
Memur
27 Ekim 2023 00:10

Toplu sözleşmeye göre alan dal şeflerine sınıf rehber öğretmenliği veya eğitsel kulüpler için ücret ödenebiliyor.

ugurugurugu, Dün

Teşekkürler. Bizde sınıf hocalığı yok. Ve bir yönetmelik var mı elinizde çünkü okul müdürü vermiyor.

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