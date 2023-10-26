Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Ekim 2023 22:00
Adliye Bilgisayar İşletmeni Maaşı

Arkadaşlar merhaba,

Adliyelerde görev yapan 4 ve daha alt dereceli kadrolardaki bilgisayar işletmenleri son maaşlarını yazabilir mi?


kamuz01
Memur
27 Ekim 2023 08:49

bilgisayar işletmeni adliyelerde de mi varmış

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