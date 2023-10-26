Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ekim 2023 22:24
Zorunlu hizmet +annelik+ücretsiz izin

Değerli hocalarım İyi akşamlar. Bir hocamız bahsedeceğim durumu anlattı sizlere danışmak istedim.

''Üç yıl zorunlu hizmete devam eden bir öğretmen ilk 2 yılı bitirip, üçüncü yılın tamamında ücretsiz izine ayrılırsa , zorunlu hizmetini tamamlamış olur!! yalnız çocuğu olursa böyle uygulanır, sonrasında da normal eş durumu başvurusu yapabilir" dedi , acaba var mı böyle bir durum.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
27 Ekim 2023 15:05

Hiç mevzuat bilgisi olmadan mantık ile düşünelim. Ücretsiz izin adı üzerinde ücret almadan geçen zaman. Çalışmıyorsun, maaş almıyorsun, SGK ödenmiyor. Bu kişinin atanmamış kişiden bir farkı var mı? Sözünü ettiğiniz mevzu doğum izni ise o zaman da hesabı farklı. Dünden beri kimse cevap yazmamış çünkü soru ücretsiz izin gibi başlayıp doğum izni ile bitmiş. Öncelikle bu noktanın anlaşılması lazım.

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