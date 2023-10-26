KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Ekim 2023 22:34
İkm mi jandarma uzman mi

sözleşmeli infaz koruma memuru kazandım fakat evrak teslimi yeni bitti jandarma uzman başvuru yapmıştım fiziki yeterlilige girsem bile mülakata girene kadar ikm ye başlamış olurum bu nedenle görevde iken jandarma mülakata girebilir miyim ve sizce hangisi daha mantıklı


ByAstsubay
Aday Memur
26 Ekim 2023 23:02
çalışma şartları olarak uzman erbaşlık zordur ama maaşı iyidir , ve evet girebilirsin sorun olmaz

Sultanikincivites
Aday Memur
27 Ekim 2023 15:23
ikm
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