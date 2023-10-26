Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Ekim 2023 23:00
Son savunma

Hayırlı aksamlar. Yazıldıgım göreve gittiğim halde hakkımda gitmediğime dair sorumlu amir tek basına rapor tutmus. Son savunmam isteniyor. Savunmamı vermeden önce sorusturma evraklarını inceleme hakkına sahibim.bu nedenle ilgili evraklara ulaşmam için bilgi edinme kanunu kapsamında yazacagım dilekce için yardımcı olabilecek biri varsa sevinirim


Watbac
Şef
27 Ekim 2023 10:28
Bağlı olduğun birimin idari bürosuna sorusturma dosya numarasını yazarak evrakların bir nüshasının tarafına verilmesini istediğini belirtir dilekçe yazıyorsun. Sana İBAN tebliğ ediyorlar sayfa başına belirli bir ücreti var onu yatırıyosun sonra dosyayı alıyorsun, dilekçeni yazarken 7 günlük sürenin dosyanın tesliminden sonra başlatılması hususunu yazmayı unutma.

azmah
Genel Müdür
27 Ekim 2023 13:27

Hukuk işlerina gidip dosya örneği almak istiyorum diyorsun matbu dilekçe varsa verirler yoksa dediğim bir satırlık şeyi kağıda yaz ver.Tek kişi tarafından tutulan tutanakları mahkeme kabul etmiyor ceza gelirse iptal olur bundan.

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