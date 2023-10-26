Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


26 Ekim 2023 23:13
Temyize Gidip Gitmediğini Nasıl Öğrenebiliriz?

Bize ait olmayan bir idare mahkeme kararının temyize gidip gitmediğini nasıl öğrenebiliriz bu mümkün müdür?


Memurilanlari
Aday Memur
27 Ekim 2023 22:04

Yok mu bilen?

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