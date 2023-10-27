Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Ekim 2023 03:47
Mesleğin aileye ve çocuklara yansıması, bereketsizlik huzursuzluk

Ya arkadaşlar düşünüyorum da diğer meslek gruplarında çalışan insanlar bizden mutlu fark ettiniz mi? Evlerinde huzur var bereket var.Ama bizde ne huzur var ne bereket. Sürekli evde kavga tartışma.Hatta anlaşmazlıklar ve boşanmalar en çok polislerde.Bunları bir polis çocuğu olarak söylüyorum.Eskiden misafirliğe giderdik asgari ücretli bir aile dostumuzdu.Onlara bile özenirdim.Bizden de iyi yerler içerlerdi.Ve ordaki huzur bizde yoktu daha doğrusu birçok polis ailesinde yoktı. Ve anladım ki bizim maaşta bereket yok huzur yok, peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?


plt.kaan
Aday Memur
27 Ekim 2023 07:33
hayat duygulardan ibarettir. kimseyle kendinizi kıyaslamayin. sahip olduklarınizla mutlu olun. diğerlerinin var olan şeylerine sevinin. kıskançlık duygusu sizi mutsuz eder. eleştiri mutluluğun celladidir. polis olarak her gün yoğun duygu durumlarina sahip oluyoruz. dolandirilanlar şiddet görenler bıçaklama cinayet gasp bunları hepsi insanlar için travmadir. biz bu duyguların hemen hemen hepsine tanık oluyoruz. bizim meslegin 100 yıl sonraki halini soyleyim. meslek hastalıkları bizim teşkilatta yok. bizim depresyon anksiyete panik atak gibi psikolojik rahatsizliklar meslek hastalığı olarak kabul edilecek. mesleğe girdiğimizde bize ne derlerdi. polis suphecidir. bu cümleyi mesleğe uygulandığında anksiyete başlıyor. yoğun bir olay yaşadığında panik atak başlıyor. bu duyguların üst seviyede yaşanması depresyon yada bipolar bozukluğuna neden oluyor. şu an bunlar meslek hastalığı değil. ileride olacak. zor bir mesleğe sahibimiz. sürekli olarak destek almalıyız yada kendimizi motive edecek etkinlikler yapmalıyız.

GoogleBard
Memur
27 Ekim 2023 09:56

Polislik, oldukça stresli ve zorlu bir meslek. Polisler, her gün tehlikeyle karşı karşıya kalıyorlar ve bu da aile hayatlarını olumsuz etkileyebiliyor.

Evde huzur ve bereketin olmamasının birçok nedeni olabilir. İşte bunlardan bazıları:

Polislerin çalışma saatleri uzun ve düzensizdir. Bu durum, aileleriyle vakit geçirememelerine ve sorumluluklarını yerine getirememelerine neden olabilir.

Polisler, her gün şiddet ve suçla karşı karşıya kalırlar. Bu durum, onları psikolojik olarak yıpratabilir ve aileleriyle olan ilişkilerini zedeleyebilir.

Polisler, toplum tarafından sürekli eleştirilir ve suçlanırlar. Bu durum, onların özgüvenlerini zedeleyebilir ve aileleriyle olan ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.

Tabii ki, bu nedenler her polis ailesinde geçerli olmayabilir. Ancak, genel olarak polislerin aile hayatlarının diğer meslek gruplarına göre daha zor olduğu söylenebilir.

Sizin de söylediğiniz gibi, polislerde boşanma oranı oldukça yüksektir. Bunun bir nedeni, polislerin aileleriyle vakit geçirememelerinden kaynaklanan iletişim sorunlarının olmasıdır. Diğer bir nedeni ise, polislerin yaşadıkları stres ve travmanın aile ilişkilerini olumsuz etkilemesidir.

Bu sorunları çözmek için, polislerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve psikolojik destek almaları için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Ayrıca, polislerin toplum tarafından daha iyi anlaşılması ve desteklenmesi de önemlidir.


suprise123
Memur
27 Ekim 2023 10:37

Psikolojik olarak kötüyse evlenmesin polis tavsiye etmem. Bütün sinirini eşinden çıkarır huzursuzluk geçimsizlik başlar. Bu meslektede kendinizi uzun tutmayın. Yatırımını yapan yapsın memleketinde normal bir işe girip çalışsın. Ev fln varsa geçinir gidersiniz. Daha mutlu olursunuz.


rebirthgokhan
Şef
27 Ekim 2023 13:28

yoo güzel bi şekilde hayatını yaşayan yaşıyor. memurların çoğu kumar batağına saplanmış. (borsa yatırımları yapanları tenzih ediyorum) meslekle alakası yok kişilikle alakalı bi durum. senin çevrendekiler olumsuz :)


Dead.588
Memur
27 Ekim 2023 16:50

Tabi canım meslek on numara hiç etkilemiyor gerçekten

rebirthgokhan, 10 saat önce

yoo güzel bi şekilde hayatını yaşayan yaşıyor. memurların çoğu kumar batağına saplanmış. (borsa yatırımları yapanları tenzih ediyorum) meslekle alakası yok kişilikle alakalı bi durum. senin çevrendekiler olumsuz :)


tegmeyen
Aday Memur
27 Ekim 2023 21:29

Dışarısı daha kötü.Senin daha önceki açtığın konuyuda okumuştum ve sanırsam dışarıda yapabileceğin bir mesleğin yok.Sen bu kafayla bırakırsan bu mesleği kafan duvarlara vurursun.


Dead.588
Memur
27 Ekim 2023 22:13

Yaşadıklarımı bilseydin böyle demezdin

tegmeyen, 2 saat önce

Dışarısı daha kötü.Senin daha önceki açtığın konuyuda okumuştum ve sanırsam dışarıda yapabileceğin bir mesleğin yok.Sen bu kafayla bırakırsan bu mesleği kafan duvarlara vurursun.


tegmeyen
Aday Memur
27 Ekim 2023 23:01

Tamam dostum dene gör.

Dead.588, 1 saat önce

Yaşadıklarımı bilseydin böyle demezdin

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Psikolojik bunalım istifaPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verGörevi kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlal ve yaymaMalülen emeklilikİstifa sonrası dönüş için dilekçe Mesleğin aileye ve çocuklara yansıması, bereketsizlik huzursuzlukyunus polislik atama4 Haftalık hamile DÜŞÜK RİSKLİ memur

Sözlük

Bugün olanlar 6 tutkal 1 osmanlı döneminde meyveler 1 mehmetçik gazze'ye gitsin diyenler 7 kommensalizm 1 mustafa kemal atatürk 5 kavurucu rüzgar 2 bindiği uçağı düşürmeye çalışan pilot 2 ay tutulması 1 bütün kuşlar vefasız 1

Son Haberler

Nobel ödüllü Sancar: Türkiye'nin 2. Yüzyılı için en çok bilime ihtiyacımız varCumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiDezenformasyon Bülteni yayımladıMilli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa