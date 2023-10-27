Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


27 Ekim 2023 07:46
Bir akademisyen olarak okuduğunuz kitaplar

Merhaba arkadaşlar,

Alanınızdaki kitapların dışında hangi kitapları okuyorsunuz?

Ben bir akademisyenin sadece mesleki alanındaki kitapları değil aynı zamanda kişisel gelişimine katkı sunacak türde kitaplar da okumasının bir gereklilik hatta zorunluluk olduğunu düşünüyorum.

Benim şuan okuduğum kitap Elpis Yayınlarından çıkan SON FENOMEN bÜKÜCÜ - Zafer ŞAHİN

Sizler de okuduğunuz veya okumayı düşündüğünüz kitapları yazar mısınız?


axonmania
Aday Memur
27 Ekim 2023 18:09

Antik Yunan'da mit ve düşünce

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