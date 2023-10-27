Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Ekim 2023 09:23
3+1 Atama Hakkında Lütfen Yardım Edin

Ben polis memuruyum. Eşim 29 Ocak 2023 de 3+1 Sözleşmeli Sağlık Bakanlığında Ebe olarak bir köyde merkeze 90km ilçeye 65 km olan bir yerde görev yapmaya başladı. Ben eş durumu ile köyün bağlı olduğu ilçeye atandım. Eşim 1 yılını 29 Ocak 2024 de doldurduğunda il içi veya ben gönüllü şark görevimi istediğimde benim yanıma gelir mi? Bu süreç hakkında bilgisi olan veya benim gibi olan, geçmiş zamanda benim gibi sorunu olup çözen var mı? Yardımcı olur musunuz?

Çok Yazılan Konular

Tayin hakkında3+1 hakkindaKadroya geçen sözleşmelinin isteğe bağlı tayin hakkı4B Geçici Görevlendirme Hk. BilgiMemuriyetten Önceki Yedek Astsubaylık3+1'e göre çalışan Sözleşmeli Personelin kadroya geçiş sorunu4/B Fesih işlemleri4/B Sözleşmeli Personel Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselme Sınavına girebilir mi?Dsi 2024 Giyim YardımıSözleşmeli memur kadrolu başka memurluğa başvuru yapabilir mi

Sözlük

covid 19 1 kendine ait bir oda 3 güne bir söz bırak 1 kemha 1 eris varyantı 1 kommensalizm 1 pirinç pilavı 1 Memurlar.Net 1 sözlük atışması 1 mustafa kemal atatürk 5

Son Haberler

Nobel ödüllü Sancar: Türkiye'nin 2. Yüzyılı için en çok bilime ihtiyacımız varCumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiDezenformasyon Bülteni yayımladıMilli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa