Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ekim 2023 09:34
ne olacak vatandaşın hali

Muayeneye gittim geçen hafta meğerse kaburgam kırılmış doktora gittim bişey yok dedi aynı gün 3 doktora göründüm acilde ben inanmadım açıkçası

neyse bi iki gün daha bekledim baktım çok agrım var gittim özele doktor dedi kırık rapor verdi yat dinlen diyeceğim o ki hem devlette çalışıpta afedersin işini bilmeyen sanki uzaktan öğretimle mezun olmuş o kadar doktor var ki birde yurtdışına gidiyorlar anlamıyorum yurt dışında bu doktorları barındırmazlar ki bu ülkede aldıkları onlarca paranın çeyreğini bile alamazlar yurtdışında gerçekten yazık çok üzüldüm bu kadarda insan mesleğinim gereğini yapamaz hale getiren nedir ?para mı yoksa ?aldığı kalitesiz eğitim mi?


darkkinght
Aday Memur
27 Ekim 2023 09:57

aynısını yaşadım trafik kazası geçirdim omzumun üzerine düştüm kırık değil ezilme var dediler özele gittim mr çektiler omzun yarısı kırık çıktı :D


Drjacob
Aday Memur
27 Ekim 2023 10:59

ben artık umutlarımı kaybettim düzelmez hiç bir şey.


antivir1
Aday Memur
27 Ekim 2023 12:18
bunlar gidemeyenler işte. gidenler bunu bilenlerdi zaten. nasıl gidiyor dediğin adam gidememiş zaten.
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