ne olacak vatandaşın hali

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Pratisyen 20 000 , Uzman 60 000 ve Sağlık personeline 2000 TlRadyolojide fazla saat çalışmakSu içince insanın karnı niye şişer böbrek hastası mıyım yoksa2024 ocak iller arası taynAskerden sonra başka birime geçebilir miyim?Ev sahibi 2 binden 6 bine çıkarmak istiyorKısmi zamanlı çalışmakurumlar arası geçiş sağlık bakanlığında her yıl oluyor muTıbbi sekreter geçici görevlendirme hakkındane olacak vatandaşın hali
Sözlük
Son Haberler
Nobel ödüllü Sancar: Türkiye'nin 2. Yüzyılı için en çok bilime ihtiyacımız varCumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiDezenformasyon Bülteni yayımladıMilli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları
Editörün Seçimi
Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa