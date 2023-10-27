Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ekim 2023 11:12
Eğitim tayini hakkında yardımcı olur musunuz?

Merhaba. 3+1 le hemşire olarak atandım kadromu aldım 1 senemi de doldurdum. Şuan doktoramı yapıyorum. Bildiğim kadarıyla eğitim tayini için önümde bir engel yok. Merak ettiğim konu eğitim süresi bitince eski şehre dönüş söz konusu oluyor mu.


lDeimosl
Genel Müdür
27 Ekim 2023 11:20

Eğitim durumu için yüksek lisans ve doktora yönetmeliktw yok. Sadece sağlık alanında lisans var. Siz dilekçenizi verin olmazsa dava açmanız gerekir.


Hemşiree25585
Aday Memur
27 Ekim 2023 11:24

Geçen sene dilekçemi vermiştim. Bir senenizi doldurun tayininizi yapalım gibi bir cevap gelmişti. Merak ettiğim geri dönme söz konusu olur mu acaba


m4l4y4
Aday Memur
27 Ekim 2023 13:12

geri dön öyle iptal edelim demiş kardeşim doktora da yok tayin olsa dahi en az 5 yıl orada kalman lazım ki kadronu oraya versinler yada her yıl tayin isteyeceksin

Hemşiree25585, Bugün

Geçen sene dilekçemi vermiştim. Bir senenizi doldurun tayininizi yapalım gibi bir cevap gelmişti. Merak ettiğim geri dönme söz konusu olur mu acaba

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