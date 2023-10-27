KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Ekim 2023 12:03
4001 kadroları hk.

Arkadaşlar merhaba ben kimya mühendisiyim bu yıl kpss ye hazırlanıyorum. Kimya mühendisi olarak kamuda çok az alım yapılıyor. Bölüm şartı aramayan 4001 nitelik koduyla alan kurumlar hangileridir ve bu kurumlar ek olarak örneğin sertifika vs. ne gibi şartları vardır? Beni bu konuda aydınlatıp yönlendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Geç değil mi?Kamuya mimar alımı yasaklandıYesilrussel TcddVakıflar Genel Müdürlüğü personel alım hk.İzmir sgk ya atananlar ne yapmalı?Kpss lisans gk gy alım hakkında ( bankacılık ve finans )hizmet birleştirmeYSK Alımı

Sözlük

covid 19 1 kendine ait bir oda 3 güne bir söz bırak 1 kemha 1 eris varyantı 1 kommensalizm 1 pirinç pilavı 1 Memurlar.Net 1 sözlük atışması 1 mustafa kemal atatürk 5

Son Haberler

Nobel ödüllü Sancar: Türkiye'nin 2. Yüzyılı için en çok bilime ihtiyacımız varCumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiDezenformasyon Bülteni yayımladıMilli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa