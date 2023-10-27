Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ekim 2023 12:15
Sağlık personelinin ek ödemesine iptal kararı

Bu karar hangi ödeme kalemlerini iptal edecek bilgisi olan var mı?

Mesela; teşvik alamayacak mıyız?


antivir1
Aday Memur
27 Ekim 2023 12:16
haberdeki kararı okursaniz sorunlarınızın cevabı var. yine de ben söyleyeyim. disiplin suçu olanlar az ek ödeme alırken 9 ay sonra bu uygulanmayacak. diger memurlar için bir değişiklik söz konusu değil.

Dejavvu-
Şef
27 Ekim 2023 12:21

Genel bir başlık atmışlar!

bilgi teşekkürler

antivir1, 11 saat önce
haberdeki kararı okursaniz sorunlarınızın cevabı var. yine de ben söyleyeyim. disiplin suçu olanlar az ek ödeme alırken 9 ay sonra bu uygulanmayacak. diger memurlar için bir değişiklik söz konusu değil.

cetek
Memur
27 Ekim 2023 13:07

Yönetmelikle değil kanunla belirlensin demişler. Artık bakanlık kafasına göre yönetmelik değişikliğiyle para verip alamayacak.

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