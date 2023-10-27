Sağlık personelinin ek ödemesine iptal kararı

haberdeki kararı okursaniz sorunlarınızın cevabı var. yine de ben söyleyeyim. disiplin suçu olanlar az ek ödeme alırken 9 ay sonra bu uygulanmayacak. diger memurlar için bir değişiklik söz konusu değil.

haberdeki kararı okursaniz sorunlarınızın cevabı var. yine de ben söyleyeyim. disiplin suçu olanlar az ek ödeme alırken 9 ay sonra bu uygulanmayacak. diger memurlar için bir değişiklik söz konusu değil.