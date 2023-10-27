KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Ekim 2023 12:26
hizmet birleştirme
kısa süreli sözleşmeli çalışan kadroya geçince önceki hizmetini saydırabilirmi?

Zlltrhn
Aday Memur
27 Ekim 2023 13:37
hizmet birleştirme hakkında bilgisi olan yokmu

nasilolacakbuisler
Genel Müdür
27 Ekim 2023 22:04
1 gün bile çalışmış olsan saydırabilirsin
Zlltrhn, 10 saat önce
hizmet birleştirme hakkında bilgisi olan yokmu
Toplam 2 mesaj

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