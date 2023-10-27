KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Ekim 2023 13:16
YSK Alımı

Ysk alımında veri hazırlama kontrol işletmenliği mi zabıt kâtipliği mi iyidir? Burdaki zabıt kâtipliğinin mahkemelerdekinden farkı nedir


memurlukyolum
Aday Memur
27 Ekim 2023 13:37

hocam bu arada vhki başvurusunu denediniz mi lisans mezunu musunuz başvuru yapılamıyor lise bilgilerini istiyor anlamadım ben de yardım olabilecek var mı bu konuda başvuru olmuyor


darkkinght
Aday Memur
27 Ekim 2023 13:46

tabi ki vhki

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