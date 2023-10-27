Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ekim 2023 14:07
katip maaşı
Arkadaşlar merhaba geçen gün bir arkadaşın bir arkadaşı 10 15 yıllık katipmiş ve 30 bin maaşı varmış robota bakınca böyle bir şey mümkün değil dedik acaba ek ödemeleri mi çok diye düşündüm ama adalet bakanlığı çalışanlarının ek ödemesi de bildiğim kadarıyla ya yok ya da çok kısıtlı yanlış anlamazsanız bu gerçek olabilir mi

fthdmr0671
Aday Memur
27 Ekim 2023 14:26

1.dereceye düşmüşse ve evli eşi çalışmıyor çocuk yardımıyla beraber 28.5 civarı falan alır


Tarihhçiiiiii
Aday Memur
27 Ekim 2023 14:26
yok hocam bekar çocuk falan da yok derecesini bilmiyorum ama
fthdmr0671, 9 saat önce

1.dereceye düşmüşse ve evli eşi çalışmıyor çocuk yardımıyla beraber 28.5 civarı falan alır


fthdmr0671
Aday Memur
27 Ekim 2023 14:30

imkanı yok o zaman


Tarihhçiiiiii
Aday Memur
27 Ekim 2023 14:31
ek ödemeler 3 4 bin olursa belki olabilir diye düşündüm hocam ya da salladı
fthdmr0671, 9 saat önce

imkanı yok o zaman


fthdmr0671
Aday Memur
27 Ekim 2023 14:33

ek ödeme nereden alacak ki icra katibi falansa alır ama 3-4 bin ek alma ihtimali pek yoktur


Tarihhçiiiiii
Aday Memur
27 Ekim 2023 14:34
Yanlış anlamayıp cevap verdiğiniz için çok teşekkürler hocam
fthdmr0671, 9 saat önce

ek ödeme nereden alacak ki icra katibi falansa alır ama 3-4 bin ek alma ihtimali pek yoktur


İsmi Lazım Deil
Şef
27 Ekim 2023 15:35

Boşuna erkeğin maaşı sorulmaz dememişler.


Tarihhçiiiiii
Aday Memur
27 Ekim 2023 15:36
Hocamıza ondan teşekkür ettim zaten memurlar fazla tepki gösteriyor
İsmi Lazım Deil, 8 saat önce

Boşuna erkeğin maaşı sorulmaz dememişler.


Devir Kötü
Şube Müdürü
27 Ekim 2023 16:53

Ayda 40 50 tane keşfe gidiyordur


Drjacob
Aday Memur
27 Ekim 2023 17:20

ek ödeme ile olur.


Tarihhçiiiiii
Aday Memur
27 Ekim 2023 17:24
adalet bakanlığı personeli de iyi ek ödeme alıyor o zaman

umuttisigi
Aday Memur
27 Ekim 2023 18:55
mesai aylık 800 TL, uzlaştırmaci ücreti vardır, bilirkişilik yapar, her türlü alır yeter ki çalışmak istesin
Tarihhçiiiiii, 6 saat önce
adalet bakanlığı personeli de iyi ek ödeme alıyor o zaman

west19
Şef
27 Ekim 2023 21:47
sanane arkadaşının maaşından zoruna mı gidiyor 30 bin TL alması

Tarihhçiiiiii
Aday Memur
27 Ekim 2023 22:35
sadece sordum be kardeşim
west19, 2 saat önce
sanane arkadaşının maaşından zoruna mı gidiyor 30 bin TL alması
Toplam 14 mesaj

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