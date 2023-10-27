katip maaşı

Arkadaşlar merhaba geçen gün bir arkadaşın bir arkadaşı 10 15 yıllık katipmiş ve 30 bin maaşı varmış robota bakınca böyle bir şey mümkün değil dedik acaba ek ödemeleri mi çok diye düşündüm ama adalet bakanlığı çalışanlarının ek ödemesi de bildiğim kadarıyla ya yok ya da çok kısıtlı yanlış anlamazsanız bu gerçek olabilir mi

Arkadaşlar merhaba geçen gün bir arkadaşın bir arkadaşı 10 15 yıllık katipmiş ve 30 bin maaşı varmış robota bakınca böyle bir şey mümkün değil dedik acaba ek ödemeleri mi çok diye düşündüm ama adalet bakanlığı çalışanlarının ek ödemesi de bildiğim kadarıyla ya yok ya da çok kısıtlı yanlış anlamazsanız bu gerçek olabilir mi