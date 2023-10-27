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Editörler : Lanet


27 Ekim 2023 14:54
Bu şarkının tarzı nedir, bakar mısınız...

https://www.youtube.com/watch?v=WxzaX__aCkY

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