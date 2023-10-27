Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Ekim 2023 16:07
Taşınır kayıt yetkilisi

Merhaba arkadaşlar. Ben büro personeli olarak yeni atandım. Bana taşınır kayıt yetkilisi görevi verildi. Bu görevde bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşların yardımına ihtiyacım var. İl müdürlüğüne atandım. İldeki ve ilçelerdeki tüm depolar dan tüm işlemlerden benmi sorumluyum. Benim adıma zimmet olacakmı. İnternette araştırdım baya sıkıntılı bir işmiş taşınır kayıt yetkisi işi. Allaha şükürler olsun ki bugüne kadar haram lokma da gözümüz olmadı. Herhangi bir malzeme eksikliğinde kaybında benmi sorumlu olacağım. Teşekkür ederim. Herkese hayatında başarılar dilerim


Arizonalı
Aday Memur
27 Ekim 2023 20:04
yok öyle olmaz sen sadece bulunduğun birimin taşınırından sorumlusun, her birimde ayrı taşınır kayıt yetkilisi vardır.
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