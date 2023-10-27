Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


27 Ekim 2023 16:28

cumhuriyetimizin 100 yılının kutlaması yapılmalı mı ?

Bu ankete 7 saat 5 dakikada, 3 kişi oy kullandı


ecem bertana
Aday Memur
27 Ekim 2023 16:32

yorum sizin

Toplam 1 mesaj

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