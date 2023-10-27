Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ekim 2023 16:35
İşyurtları payı hakkında (istifa sonrası)

Cezaevinden yeni istifa edip başka yere atandım. 2022 yılına ait işyurdu payı ödemesi yapılacakmış sanırım. Neticede ödeme hakedilen yılda hizmetim bulunuyor. Bu ödemeyi alma durumu nedir? Ya da ödenmemesi durumunda haklı gerekçe ile nereye başvurulabilir? Konu hakkında bilgisi olan var mı?


guardian54
Aday Memur
27 Ekim 2023 16:59

istifa etiysen alamazsın sonuçta artık o meslekte değilsin


kral5312
Aday Memur
27 Ekim 2023 17:09

Cezaevi hangi bankadan maaşınızı yatırıyorsa hesabı kapatmayın 2022 ödeme yapılır. Bu sene istifa ettiyseniz çalıştığınız ay kadar da ödeme yapılır ama gelecek seneye


Rifocin
Memur
27 Ekim 2023 22:22
ben istifa etmiştim başka kuruma geçtim bana yatırdılar

payitaht26
Daire Başkanı
27 Ekim 2023 22:27

Alırsın


mrtylcn
Aday Memur
27 Ekim 2023 22:29

Ben herhangi bir başvuru yapmadan alacağım doğru mudur?

Toplam 5 mesaj

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