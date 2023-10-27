KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Ekim 2023 16:45
Güvenlik ve arşiv araştırması

Merhaba arkadaşlar ben 2023/1 atamasında ankara merkezde bir kuruma atandım 1 ağustos 2023 tarihinde belgelerimi teslim ettim dün ise kurumumu aradığımda birçok kişinin güvenlik ve arşiv araştırmasının geldiğini ve işe başladıklarını söylediler ama benimki gelmediği için beklediklerini söylediler acaba 3 ay beklemek normal mi 2023/1 atanıp hala başlamayanlarınız var mı aranızda hocalarım lütfen cevap verin

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