tiroid ve pomem ile ilgili bir haber okudum?

dır. Güncel emniyet teşkilatı sağlık yönetmeliğine göre; Ses kısıklığı, yutma güçlüğü veya diğer klinik şikayetlere neden olmayan, ilaç tedavisi gerektirmeyen, eşgal belirleyici nitelikte olmayan, malignite şüphesi olmayan tiroid bezi şekil bozuklukları (diffüz guatr, nodüler guatr veya diğer) sağlam kabul edilir.dır. Güncel emniyet teşkilatı sağlık yönetmeliğine göre; Ses kısıklığı, yutma güçlüğü veya diğer klinik şikayetlere neden olmayan, ilaç tedavisi gerektirmeyen, eşgal belirleyici nitelikte olmayan, malignite şüphesi olmayan tiroid bezi şekil bozuklukları (diffüz guatr, nodüler guatr veya diğer) sağlam kabul edilir. bende ilaç kullandırmayı gerektirmeyen tiroid var bir de zorla özel hastenede 25 mcg euthyrox yazdırmıştım sizce sorun olur mu?

dır. Güncel emniyet teşkilatı sağlık yönetmeliğine göre; Ses kısıklığı, yutma güçlüğü veya diğer klinik şikayetlere neden olmayan, ilaç tedavisi gerektirmeyen, eşgal belirleyici nitelikte olmayan, malignite şüphesi olmayan tiroid bezi şekil bozuklukları (diffüz guatr, nodüler guatr veya diğer) sağlam kabul edilir.dır. Güncel emniyet teşkilatı sağlık yönetmeliğine göre; Ses kısıklığı, yutma güçlüğü veya diğer klinik şikayetlere neden olmayan, ilaç tedavisi gerektirmeyen, eşgal belirleyici nitelikte olmayan, malignite şüphesi olmayan tiroid bezi şekil bozuklukları (diffüz guatr, nodüler guatr veya diğer) sağlam kabul edilir. bende ilaç kullandırmayı gerektirmeyen tiroid var bir de zorla özel hastenede 25 mcg euthyrox yazdırmıştım sizce sorun olur mu?