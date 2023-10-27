KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


27 Ekim 2023 16:46
tiroid ve pomem ile ilgili bir haber okudum?
dır. Güncel emniyet teşkilatı sağlık yönetmeliğine göre; Ses kısıklığı, yutma güçlüğü veya diğer klinik şikayetlere neden olmayan, ilaç tedavisi gerektirmeyen, eşgal belirleyici nitelikte olmayan, malignite şüphesi olmayan tiroid bezi şekil bozuklukları (diffüz guatr, nodüler guatr veya diğer) sağlam kabul edilir.dır. Güncel emniyet teşkilatı sağlık yönetmeliğine göre; Ses kısıklığı, yutma güçlüğü veya diğer klinik şikayetlere neden olmayan, ilaç tedavisi gerektirmeyen, eşgal belirleyici nitelikte olmayan, malignite şüphesi olmayan tiroid bezi şekil bozuklukları (diffüz guatr, nodüler guatr veya diğer) sağlam kabul edilir. bende ilaç kullandırmayı gerektirmeyen tiroid var bir de zorla özel hastenede 25 mcg euthyrox yazdırmıştım sizce sorun olur mu?

levelup06
Memur
27 Ekim 2023 20:24
olmaz

000000.0
Aday Memur
27 Ekim 2023 20:36
ne olmaz
levelup06, 3 saat önce
olmaz

levelup06
Memur
27 Ekim 2023 20:42
kardeşim sorun olur mu demişsin sorun olmaz dedim. İlaç geçmişine sadece psikatri bakıyor diğer bölümlerden güncel olarak yeniden muayene ve tanı alıcaksın.
000000.0, 3 saat önce
ne olmaz

000000.0
Aday Memur
27 Ekim 2023 20:43
anladım teşekkür ederim
levelup06, 3 saat önce
kardeşim sorun olur mu demişsin sorun olmaz dedim. İlaç geçmişine sadece psikatri bakıyor diğer bölümlerden güncel olarak yeniden muayene ve tanı alıcaksın.
Toplam 4 mesaj

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