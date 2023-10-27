KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Ekim 2023 16:55
psikolog atamalarında mülakat var mı

p3 puanı ile yapılan merkezi atamalarda mülakat var mı acaba psikologlar için? adli sosyal hizmet vs gibi kurumlar arada sözleşmeli alıyor ve onlarda mülakat olduğunu biliyorum fakat normal lisans p3 puanı ile alan devlet hastaneleri üniversite vs gibi kurumlarda mülakat oluyor mu ? olmuyor diye biliyorum fakat bu süreç nasıl işliyor hiçbir fikrim yok bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi

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