1.20 faizle konut kredisi

ne kadar geç kampanya yapılırsa o kadar iyi olur. şu şişkinlik 2. el araçtaki gibi düşmeli. yoksa yüne fiyatlara gereksiz yere zam yaparlar.

ne kadar geç kampanya yapılırsa o kadar iyi olur. şu şişkinlik 2. el araçtaki gibi düşmeli. yoksa yüne fiyatlara gereksiz yere zam yaparlar.