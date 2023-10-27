Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ekim 2023 18:11
1.20 faizle konut kredisi

Arkadaşlar orta vadeli planda 1.20 faiz oranıyla konut kredisi verilmesi planlanıyor. Konut değerinin yüzde 80'i kadar kredi verilecek. Bu kampanya ne zaman başlayacak acaba?


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
27 Ekim 2023 18:44

Konut satışları baya gerilemiş durumda. Kredi faizleri çok yüksek. Böyle bir kampanya şart artık.


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
27 Ekim 2023 18:46

Keşke hiç karışmasalar, ne zaman kredi kampanyası çıksa konut fiyatları uçtu. Yine artacak demek ki


Anuşirvann
Genel Müdür
27 Ekim 2023 19:39

Bu saatten sonra en fazla yüzde 4 5 yükselir dostum. Evler satılmıyor artık. Milletin alım gücü yok. 1,20 faizle verilse de insanlar geçinemiyorken nasıl ev alacaklar

Kpsbirincisi, 5 saat önce

Keşke hiç karışmasalar, ne zaman kredi kampanyası çıksa konut fiyatları uçtu. Yine artacak demek ki


TakaNuri
Daire Başkanı
27 Ekim 2023 19:51

Konut fiyatları daha da yükselmez. Zaten şuan satılmıyor. Fiyatlar bir miktar geri çekilmiş durumda. Hatta böyle bir kampanya çıkmazsa sert düşüşler bekleniyor fiyatlarda. Arabalarda olan durum ortada

Kpsbirincisi, 5 saat önce

Keşke hiç karışmasalar, ne zaman kredi kampanyası çıksa konut fiyatları uçtu. Yine artacak demek ki


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
27 Ekim 2023 20:16

Konut fiyatları son 2 aydır hafif düşmüş durumda. Yüksek faizler sebebiyle satışlar bir hayli düşmüş. Böyle bir kampanya bence piyasaya iyi gelir.


Dede2062
Aday Memur
27 Ekim 2023 20:42
ne kadar geç kampanya yapılırsa o kadar iyi olur. şu şişkinlik 2. el araçtaki gibi düşmeli. yoksa yüne fiyatlara gereksiz yere zam yaparlar.

rebirthgokhan
Şef
27 Ekim 2023 21:03

konut ile arabayı asla kıyaslamayın.

ev maliyeti enflasyon arttıkça artacak.. enflasyon reel piyasada kabul görüp düşse bile ev maliyet-fiyatları en fazla durağanlaşır. ucuzlamaz. ödeme gücü olanlar direkt yapıştırsın alsın :)


leonidas_cog
Şube Müdürü
27 Ekim 2023 22:04

Bu zamana kadar ne zaman kampanya yapsalar kolay kolay memura dar gelirliye yaramadı , bir kampanya dediler bir baktık yandaş müteahhitlerin stoklu evleri satılıyor , falan filan, muhtemelen yine yandaslarin elinde çok fazla ev var, maksat onlar nakite dönsün


Qovboypolis01
Şef
27 Ekim 2023 22:27

Ev fiyatlarındaki aşırı artışın maliyetle alakası yok. Son 2 yılda ev fiyatları 4 katına çıktı. Son iki üç aydır hafif bir düşüş var. Çünkü milletin alacak gücü yok. Bu kampanya yapılırsa yine dar gelirli alamayacak. Belki çift maaşlı memurlar için iyi olabilir.

rebirthgokhan, 3 saat önce

konut ile arabayı asla kıyaslamayın.

ev maliyeti enflasyon arttıkça artacak.. enflasyon reel piyasada kabul görüp düşse bile ev maliyet-fiyatları en fazla durağanlaşır. ucuzlamaz. ödeme gücü olanlar direkt yapıştırsın alsın :)

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