Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Ekim 2023 18:24
Esastan havale edildi

Sorum şu bilgili arkadaşlar yazarsa sevinirim

Danıştay 12 daireye de dosyam YD li dosyam ama esastan havale edildi kaç ayda karar aşamasına geçiyor ve kaç ayda karar çıkıyor bilgili arkadaşlar abiler yazarsa sevinirim şimdiden teşekkür ederim &#128591;

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