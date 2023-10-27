KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Ekim 2023 18:31
VGM Mülakat Sonucu

VGM mülakat sonucuna göre son sıradaki bir kişinin 1.olarak atanmış olmasının izahı nedir gerçekten çok merak ediyorum. Mülakatı da iyi geçmiş biri olarak eğer hakkımız yenildi ise bu "torpil"de emeği olan hiçbir kimseye hakkımı helal etmiyorum!


Bisehirci
Aday Memur
27 Ekim 2023 20:24
Çok şaşkınım, sizinle aynı durumdayım ilk sırada girdiğim mülakatta sonuncu kişi atanıyor,mülakatım iyi geçti,tecrübem yok o mu sorun oldu diye akıl yoruyorum mantıklı düşünmeye çalışıyorum ama gerçekten çok üzgünüm.

Emine eem
Aday Memur
27 Ekim 2023 21:02

Bende cok umutluydum ama olmadi seffaflik adina puanlarimizi paylasmalarini beklerdim saskinim hayal kirikligi ve uzuntu de var tabi

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