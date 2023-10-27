VGM Mülakat Sonucu

Çok şaşkınım, sizinle aynı durumdayım ilk sırada girdiğim mülakatta sonuncu kişi atanıyor,mülakatım iyi geçti,tecrübem yok o mu sorun oldu diye akıl yoruyorum mantıklı düşünmeye çalışıyorum ama gerçekten çok üzgünüm.

Çok şaşkınım, sizinle aynı durumdayım ilk sırada girdiğim mülakatta sonuncu kişi atanıyor,mülakatım iyi geçti,tecrübem yok o mu sorun oldu diye akıl yoruyorum mantıklı düşünmeye çalışıyorum ama gerçekten çok üzgünüm.