Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ekim 2023 18:50
2024 temmuz zammı yüksek gelecek

Bugün cumhurbaşkanı yardımcısı sayın Cevdet Yılmaz enflasyonun yaklaşık bir yıl sonra düşmeye başlayacağını söyledi. Bu durumda bir yıl boyunca enflasyon yüksek seyredecek. Dolayısı ile temmuz ayında hatırı sayılır bir enflasyon farkı çıkar.

Örneğin 2024 yılının ilk 6 ayında enflasyon yüzde 30 çıkarsa yüzde 15 toplu sözleşme zammı çıkarılırsa 1,30/1,15= 1,13 çıkar. Yani yüzde 13 enflasyon farkı çıkar. Temmuz toplu sözleşme zammı da yüzde 10 olduğuna göre 1,13x1,10=1,243 olur. Yani yüzde 24 civarı bir zam çıkıyor. Tabi ilk altı aylık enflasyon daha fazla çıkabilir çünkü ocakta enflasyon çift haneye yakın çıkar.


Anuşirvann
Genel Müdür
27 Ekim 2023 19:36

2024 bütçesinde personel giderlerinde bir önceki yıla göre yüzde 100 artış öngörülüyor. Ocak zammı aşağı yukarı 52 54 civarı gelecek. Bu durumda temmuz zammı yüzde 30 olursa kümülatif olarak memur maaşları yüzde 100 artmış oluyor.


TakaNuri
Daire Başkanı
27 Ekim 2023 19:53

Yerel seçimden sonra sert bir kur artışı bekleniyor. Bu da enflasyonu fazlasıyla tetikler. Zaten hükümet de 1 yıldan önce enflasyonda belirgin bir düşüş beklemiyor. Temmuz zammının en az yüzde 20 olacağını söylemek için ekonomist olmaya da gerek yok.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
27 Ekim 2023 20:14

Ocakta yaklaşık yüzde 51 55 arası oranda zam geleceği neredeyse kesin gibi. 2024 yılının ilk 6 ayında enflasyonun yüksek seyredeceğini düşünürsek temmuz zammı en az 20 25 arası olur tahminimce.


payitaht26
Daire Başkanı
27 Ekim 2023 22:19

Yerel seçimlerden sonra faiz indirimleri başlayacak bunu yazın bir kenara..Her şey seçimler bitene kadar.

Sonrası mı dolar roket, her şeyin fiyatı uçacak. 2024 Mayıstan itibaren enflasyonun çok daha fazla yükseleceğini öngörüyorum. Özellikle 2024 Ocak ve Şubat aylarının enflasyonunu merak ediyorum. Bakalım 8'ler ya da 9'lar gibi oranlar açıklanacak mı?


Qovboypolis01
Şef
27 Ekim 2023 22:31

Şubat ayını bilemem ama ocakta 8 veya 9'lu rakamlar geleceği net. Ayrıca nisan enflasyonu da rekor kıracak çünkü seçimin hemen ertesi. Kurun şuanda baskınlandığını dünya alem biliyor zaten. Seçimden sonra serbest bırakılacak.

payitaht26, 1 saat önce

Yerel seçimlerden sonra faiz indirimleri başlayacak bunu yazın bir kenara..Her şey seçimler bitene kadar.

Sonrası mı dolar roket, her şeyin fiyatı uçacak. 2024 Mayıstan itibaren enflasyonun çok daha fazla yükseleceğini öngörüyorum. Özellikle 2024 Ocak ve Şubat aylarının enflasyonunu merak ediyorum. Bakalım 8'ler ya da 9'lar gibi oranlar açıklanacak mı?


Akademik7224
Şube Müdürü
27 Ekim 2023 23:34

Bu mümkün değil, aksine agresif faiz artışları için yerel seçimlerin geçmesi bekleniyor.

payitaht26, 1 saat önce

Yerel seçimlerden sonra faiz indirimleri başlayacak bunu yazın bir kenara..Her şey seçimler bitene kadar.

Sonrası mı dolar roket, her şeyin fiyatı uçacak. 2024 Mayıstan itibaren enflasyonun çok daha fazla yükseleceğini öngörüyorum. Özellikle 2024 Ocak ve Şubat aylarının enflasyonunu merak ediyorum. Bakalım 8'ler ya da 9'lar gibi oranlar açıklanacak mı?


Akademik7224
Şube Müdürü
27 Ekim 2023 23:35

Ben de Temmuz ayı için %25-35 arası bir zam ön görüyorum. Bekleyip göreceğiz, zira her şey mümkün.

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