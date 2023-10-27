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Editörler : Lanet


27 Ekim 2023 18:52
IC Vakfı Cumhuriyetin 100. Yılı Paylaşımı

Video ıcerıgı benim çok hoşuma gıttı hem çocuklara hemde onların geleceklerine degınmesı ek olarak Atatürk?e de atıfda bulunması benim ıcın çok değerli çocuklara daha ızletılıp ders verilecek nitelikte bir video olmuş?

https://www.youtube.com/watch?v=lZN-MkYozhA


Berat Aslan
Aday Memur
27 Ekim 2023 20:23

Cumhuriyet bence eğitim bilim vede kültürün önemini anlamak demek 100 yıl boyunca nasıl bu ülke için çalıştıysa milletimiz bizimde aynı şekilde devam etmemiz lazım ki hem kendımız hemde cocuklarımız ıcın güzel yarınlar bırakabilelim?

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