Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


27 Ekim 2023 19:26
hakemlim
arkadaslar merhaba, daha once hakemlik yapmadim fakat yapmak istiyorum. zorluklari, sorumluluklari nelerdir? universitelerin atama yukselme kriterleri tablolarinda hakemlik ve editorlugun puanlandigini gordum. bu anlamda nelere dikkat etmek gerekir, tavsiyeleriniz nelerdir?

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Aday Memur
27 Ekim 2023 19:33
bir sorum daha var. simdi bir dergiye hakemlik istegi gonderip, hakem olsam, daha sonra o dergiye makale gonderebiliyor muyum?
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