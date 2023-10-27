Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


27 Ekim 2023 19:28
Engelli kadrosundaki memura vasi atanirsa

Arkadaşlar merhaba engelli kadrosunda memurum (şizofreni) bana vasi atanirsa sadece maaşı cekememe ve imza yetkisi den mi olurum yoksa memuriyetten mi olurum? Hocam sıkıntı olmaz diyorlar ama olabilir diyende var net ve doğru bilgiye sahip biri yardımcı olursa sevinirim

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