Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Ekim 2023 20:10
aday memurun istifası
herkese merhaba kadrolu olarak atandım, 1 ay sonra usulüne uygun istifa dilekçesi vererek istifa ettim, 2024 kpss hazırlanmak istiyorum, sorum şu aday memur istifa ettiğinde bekleme sürem şuan 6 ay mı, 3 yıl mı, bazıları 3 yıl diyor, kafam karıştı

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