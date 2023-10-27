eş durumu tayinde hizmet süresi

merhaba arkadaşlar eş durumu tayinde eşlerden kimin hizmet süresi fazlaysa ona mı tabi olunuyor böyle bir şey duydum da aslı var mı nedir lütfen bilgi verir misiniz iyi forumlar

merhaba arkadaşlar eş durumu tayinde eşlerden kimin hizmet süresi fazlaysa ona mı tabi olunuyor böyle bir şey duydum da aslı var mı nedir lütfen bilgi verir misiniz iyi forumlar