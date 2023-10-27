Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Ekim 2023 20:29
eş durumu tayinde hizmet süresi
merhaba arkadaşlar eş durumu tayinde eşlerden kimin hizmet süresi fazlaysa ona mı tabi olunuyor böyle bir şey duydum da aslı var mı nedir lütfen bilgi verir misiniz iyi forumlar

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