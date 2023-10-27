Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ekim 2023 20:40
saglik mazeretinde ilceye atanma sorunu

Merhaba Hocalarım

Çocugumdan dolayı sağlık mazeretine başvurdum . Merkeze 60 km uzağa atandım. Tedavi ve eğitim imkanları merkezde oldugu için magduriyet oluştu. Bu durumda haklarım neler başvuruyla alakalı nasıl bir yol izlemeliyim merkeze gelebilmek için ?

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