Ek Ders Sorunu

Değerli Öğretmen arkadaşlarım öncelikle merhabalar, kadromdan farklı bir ilçeye görevlendirme olarak müdür yardımcılığı yapıyorum. Ek ders puantajımı kadromun olduğu ilçeye gönderdiğimde "biz ödemeyiz mevzuat görevlendirme yapılan ilçe öder diyor" şeklinde arandım. Acaba ben mi yanlış biliyorum?

Değerli Öğretmen arkadaşlarım öncelikle merhabalar, kadromdan farklı bir ilçeye görevlendirme olarak müdür yardımcılığı yapıyorum. Ek ders puantajımı kadromun olduğu ilçeye gönderdiğimde "biz ödemeyiz mevzuat görevlendirme yapılan ilçe öder diyor" şeklinde arandım. Acaba ben mi yanlış biliyorum?