Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ekim 2023 20:47
Ek Ders Sorunu
Değerli Öğretmen arkadaşlarım öncelikle merhabalar, kadromdan farklı bir ilçeye görevlendirme olarak müdür yardımcılığı yapıyorum. Ek ders puantajımı kadromun olduğu ilçeye gönderdiğimde "biz ödemeyiz mevzuat görevlendirme yapılan ilçe öder diyor" şeklinde arandım. Acaba ben mi yanlış biliyorum?

difficulties
Şube Müdürü
27 Ekim 2023 21:10

kadronuzun bulunduğu okul yapar ek ders puantajını siz neden yapıyorsunuz? Siz rapor falan olursa bilgilendirme yaparsınız. Ayrıca kadronuzun bulunduğu ilçe öder çalıştığınız yer değil.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ev sahibim 2 binden 6 bine çıkarmak istiyor.20 yıl hizmeti olanlar başöğretmen olacakMeslek öğretmenlerinde koordinatörlükRuhsuz ve Coşkusuz bir 100.yıl'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Zorunlu hizmetten muaf olup z.h ek puanı alamayanlar30+10 Olabilir mi?Öğretmenlerin evrak işi çok fazla azaltılmalıdır.Ek Hizmet Puanı DavalarıKurumlar arası geçiş yardım

Sözlük

mehmetçik gazze'ye gitsin diyenler 7 muytab 1 mustafa kemal atatürk 5 Tunguska olayı 1 Peygamberdevesi 2 tutkal 1 zübeyde annenin vasiyeti 1 kommensalizm 1 yengeç 2 covid 19 1

Son Haberler

MEB'den e-Yoklama uygulaması ile hayalet sınıflara önlem28 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıklarıNobel ödüllü Sancar: Türkiye'nin 2. Yüzyılı için en çok bilime ihtiyacımız varCumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa