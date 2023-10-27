Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Ekim 2023 20:50
istanbul ve gaziantep

her iki ili sadece çalışma olarak değerlendirebilir miyiz ? hangisi daha iyidir.. diğer kıstaslar hariç yani


Alparslanyigit1071
Aday Memur
28 Ekim 2023 00:46
antep istanbula rakip olarak ilerliyor ama tabikide istanbul kadar yoğun olamaz, istanbul güzeldi ama artık çalışacak ne ortam ne yaşanacak para kaldı, tabikide antep
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