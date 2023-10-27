istanbul ve gaziantep

antep istanbula rakip olarak ilerliyor ama tabikide istanbul kadar yoğun olamaz, istanbul güzeldi ama artık çalışacak ne ortam ne yaşanacak para kaldı, tabikide antep

antep istanbula rakip olarak ilerliyor ama tabikide istanbul kadar yoğun olamaz, istanbul güzeldi ama artık çalışacak ne ortam ne yaşanacak para kaldı, tabikide antep