Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Ekim 2023 21:18
Eş durumuu

İstanbuldan vana gitmek için eş durumu mazereti ile dilekçe verdim. 25 ağustosta verdim 28 eylülde sisteme düştü. 2 ayı geçti benim gibi bekleyenler var mı sizce şubata mı kaldık yoksa olumsuz mu gelecek


BRabbit9
Aday Memur
27 Ekim 2023 22:24

Ben de 26 Ağustos'ta verdim dostum. Beklemedeyim. Vallaha daha önce bir kaç ayrı kişiden eş ve sağlık durumunun Şubat'a bırakılmayacağını duydum. Ama genel anlamda kimse net bir şey demiyor.


Asil0666
27 Ekim 2023 22:47

Çok yorucu bir süreç 2 küçük çocuk iki ayrı yerde kira ver inşallah bir an önce açıklarlar. Bu ara kimseden tayin duymuyorum inşallah şubata kalmaz

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