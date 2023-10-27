Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Ekim 2023 21:46
3+1 Hizmet Süresi Birleştirme

Ben halihazırda üniversitede kadrolu memur olarak çalışıyorum. Başka bir kuruma Sözleşmeli personel olarak geçmeyi düşünüyorum. Hizmet birleştirme yaparak 3+1 engeline takılmadan kadroya geçebilir miyim? Yoksa 4 yıl beklemem mi gerekecek. Bilgisi olan var mıdır?

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