Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ekim 2023 21:47
3+1 ve Hizmet birleştirme

Ben halihazırda üniversitede kadrolu memur olarak çalışıyorum. Başka bir kuruma Sözleşmeli personel olarak geçmeyi düşünüyorum. Hizmet birleştirme yaparak 3+1 engeline takılmadan kadroya geçebilir miyim? Yoksa 4 yıl beklemem mi gerekecek. Bilgisi olan var mıdır?


memurolm
Genel Müdür
27 Ekim 2023 21:53

sözleşmeli süresi bitince hizmet birleştirme yapabilirsiniz


Kaldırım0Mühendisi
Aday Memur
27 Ekim 2023 23:28

Kötü oldu ya &#128529;

memurolm, 4 saat önce

sözleşmeli süresi bitince hizmet birleştirme yapabilirsiniz

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ev sahibim 2 binden 6 bine çıkarmak istiyor.20 yıl hizmeti olanlar başöğretmen olacakMeslek öğretmenlerinde koordinatörlükRuhsuz ve Coşkusuz bir 100.yıl'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Zorunlu hizmetten muaf olup z.h ek puanı alamayanlar30+10 Olabilir mi?Öğretmenlerin evrak işi çok fazla azaltılmalıdır.Ek Hizmet Puanı DavalarıKurumlar arası geçiş yardım

Sözlük

bütün kuşlar vefasız 1 tutkal 1 şu an çalan şarkı 1 yazıcı 1 pirinç pilavı 1 Memurlar.Net 1 mustafa kemal atatürk 5 Bugün olanlar 6 yaylı çalgılar 2 mehmetçik gazze'ye gitsin diyenler 7

Son Haberler

MEB'den e-Yoklama uygulaması ile hayalet sınıflara önlem28 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıklarıNobel ödüllü Sancar: Türkiye'nin 2. Yüzyılı için en çok bilime ihtiyacımız varCumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa